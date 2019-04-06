Две аллеи и парк семейных деревьев заложили в трех районах Минска

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже второй парк семейных деревьев, а также две аллеи заложили сегодня активисты Ленинской, Московской и Партизанской районных организаций БРСМ Минска, сообщили БЕЛТА в городском комитете союза.

Самым крупным зеленым островком, появившимся в этот день на карте Минска, стал парк семейных деревьев в сквере Вилковщина микрорайона Лошица. Первый такой парк создан ранее на территории Заводского района столицы.

Участок между ул. Гашевича и ул. Янки Лучины представители администрации района, предприятий и организаций, руководители общественных организаций, семейные пары различных возрастов заполнили саженцами 40 кленов. Свой вклад в озеленение внес и заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Одновременно с утра кипела работа по высаживанию кленов и лип в Московском и Партизанском районах. В первом активисты БРСМ заложили аллею семейных деревьев "Память" в Прилукском сквере, посвятив свой вклад в экологию и благоустройство города 75-летию освобождения Беларуси. А во втором молодежь присоединилась к проекту "Мой родны кут" и заложила аллею деревьев на пересечении пр. Партизанского с ул. О.Кошевого.

Инициатива республиканского проекта "Парк семейных деревьев" принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Он реализуется по всей Беларуси территориальными комитетами БРСМ при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, областных и Минского городского исполнительных комитетов.-0-