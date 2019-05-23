Две арены для пляжных видов спорта открывают в Гродно

23 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно и окрестностях начинают работу сразу две арены для пляжных футбола и волейбола. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Одна из них создана на базе отдыха "Привал", распложенной на берегу Немана в лесопарковой зоне Пышки.

"Современная, обустроенная арена с качественным песком, трибунами, раздевалками. Здесь можно будет проводить соревнования высокого уровня. Надеемся, что именно это поле станет домашним для команды "Гроднооблспорт", которая в прошлом году стала чемпионом страны по пляжному футболу. Важно, что создается целый спортивный комплекс, с площадками для других видов спорта - тенниса, баскетбола", - отметил Олег Андрейчик. Открытие новой арены запланировано на 25 мая. Здесь стартует второй тур чемпионата страны по пляжному футболу. В мачте-открытии сыграют команды "Гроднооблспорт" и "Щучин".

В ближайшее время состоится открытие и еще одной площадки для пляжных видов спорта. Она построена в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп" в нескольких километрах от Гродно. "Здесь также есть все необходимое для тренировок, игр, проведения соревнований по пляжному волейболу и футболу. Мы видим, что интерес к таким видам спорта в регионе растет, поэтому важно создавать достойную инфраструктуру, чтобы попробовать себя в них смогли все желающие", - сказал Олег Андрейчик.

Развиваются пляжные виды спорта не только в областном центре. Ранее площадка для пляжного футбола была открыта в Слониме, в прошлом году современная арена была оборудована в Щучине. После реконструкции стадиона в Островце также была открыта площадка для игровых пляжных видов спорта.-0-