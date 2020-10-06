6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две автогазозаправочные станции выставят на аукцион в Минске 9 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Комитет "Минскгоримущество" в октябре организует три аукциона, на которых несколько объектов будут продаваться со значительным понижением начальной цены. Первый аукцион объявлен на 9 октября. В этот день будут продаваться две автогазозаправочные станции (АГЗС) и право заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для обслуживания недвижимого имущества", - рассказали в пресс-службе.

Одна стационарная АГЗС находится в Заводском районе, на ул.Уборевича, 109. Площадь здания 2009 года постройки - 39,6 кв.м. Другая АГЗС - в Московском районе, на ул.Наполеона Орды, 10 (2012 года постройки, 50,7 кв.м). Начальная цена продажи снижена на 50% и составляет более Br1,2 млн и более Br1,05 млн соответственно.

Второй аукцион пройдет 21 октября. На продажу выставляется незавершенное законсервированное капитальное строение на ул.Революционной, 24а. Это будут повторные электронные торги. Начальная цена предмета аукциона осталась прежней - чуть более Br3,8 млн.

Третий аукцион запланирован на 29 октября. Расположенное в Партизанском районе капитальное строение 1991 года постройки на ул.Карвата, 88/2 площадью 27,5 кв.м будет продаваться с правом заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания. Начальная цена продажи на этот раз понижена на 80% и составит около Br2,6 тыс.

Более подробную информацию о предстоящих аукционах можно найти на сайтах Государственного комитета по имуществу и Минского городского исполнительного комитета.-0-