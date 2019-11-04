Две мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 5 и 6 ноября

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий для безработных минчан пройдут 5 и 6 ноября, в том числе специализированное мероприятие по трудоустройству освобожденных из мест заключения, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие пройдет 5 ноября в отделе обслуживания граждан №2 по адресу пр.Любимова, 14. С предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители ООО "ПрофРезервГрупп" и частного предприятия "Экобелвторресурсы".

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) пройдет специализированная мини-ярмарка вакансий в целях трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе по амнистии. Свои вакансии предложат представители БелГИСС, филиала "Автобусный парк №7" ГП "Минсктранс", ООО "ПрофРезервГрупп", моторвагонного депо УП "Минское отделение Белорусской железной дороги", УП "Ремавтодор" Октябрьского района Минска.

Все мини-ярмарки будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.-0-