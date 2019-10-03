3 октября, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. Две МТФ планируют ввести в строй в Мозырском районе до конца года. Об этом сообщила председатель райисполкома Елена Павлечко во время пресс-тура представителей российских СМИ по Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, в декабре текущего года на экспериментальной базе "Криничная" будет открыта молочно-товарная ферма на 600 голов КРС. В эти же сроки совхоз-комбинат "Заря" в Наровлянском районе планирует ввести в эксплуатацию первую очередь МТФ, ее вторая очередь - перспективы первого полугодия 2020 года. Комплекс рассчитан на 1 тыс. голов КРС. По словам главы района, практически все хозяйства активно обновляют существующие мощности, проводят реконструкцию, текущие ремонты. Это гарантированно позволяет наращивать поголовье и, соответственно, объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

"Отрасль животноводства - в числе самых динамично развивающихся в районе. Все доведенные показатели выполняются. Доля выручки Мозырского района в области составляет 13,2%", - рассказала Елена Павлечко. При этом 70-75% выручки в агросекторе района дает продукция животноводства.

По предварительным подсчетам, в районе по итогам года выйдут на показатель надоя 7 т 300 кг молока на корову. "Это четвертый в стране и первый в Гомельской области результат по продуктивности. В среднем суточное производство молока составляет 19,6 кг на корову", - пояснила руководитель района.

Средняя заплата в сельском хозяйстве - Br1050, к 2020 году поставлена планка достичь Br1200. Этот показатель в районе считают реальным.

Российские журналисты посетили сегодня одно из лучших хозяйств области - КСУП "Совхоз-комбинат "Заря". Это многопрофильное, динамично развивающееся агропромышленное предприятие. С деятельностью одного из комплексов гостей ознакомил директор предприятия Олег Слинько. Основные производственные специализации предприятия - выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур, картофеля, а также производство молока, говядины, свинины, мяса птицы, яиц, переработка мяса и молока.

В отрасли растениеводства специалисты хозяйства делают ставку на внедрение прогрессивных технологий, повышение эффективности использования земель. На предприятии работают 1,5 тыс. человек.

Гости узнали о стратегическом направлении растениеводства, перспективах низкорастущих яблоневых садов, во время дегустации попробовали продукцию предприятия.-0-