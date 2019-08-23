Две новые школы и два детсада готовятся к открытию в Гродненской области

24 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Две новые школы и два детских сада будут открыты в Гродненской области в ближайшее время. Об этом на областном совещании руководящих работников и специалистов образования сообщил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе за последние семь лет открыто свыше 30 новых образовательных учреждений, среди них - детские сады, школы, центры творчества.

"Мы успешно решаем вопросы шаговой доступности учреждений дошкольного образования. На следующей неделе новый детский сад откроется в Островце, еще один до конца года начнет работу в Лиде. В планах на 2020 год - строительство садиков в Гродно и Скиделе", - отметил Александр Сонгин. Он подчеркнул, что новые учебные заведения открываются там, где они необходимы больше всего.

К началу учебного года новоселье справят и две школы. Одна из них - самая большая в области - возведена в молодом районе Ольшанка в Гродно. Здесь будут учиться около 1,7 тыс. школьников, в том числе 450 первоклашек. Также готова к открытию школа во втором микрорайоне Островца, рассчитанная на более чем 760 учеников.

Немало было сделано в плане ремонтов и модернизации на средства как областного бюджета, так и иных источников финансирования. В частности, в последние годы в регионе пользовались кредитными линиями Всемирного банка. В ближайшее время планируется подписание нового документа с международной организацией, что позволит 50 школам области улучшить материально-техническую базу.

Особое значение придается созданию безопасных условий в учреждениях образования. В новом учебном году продолжатся необходимые ремонтные работы, оборудование школ турникетами, установка систем видеонаблюдения.

На совещании Александр Сонгин указал на необходимость сохранять в образовании позитивные тенденции последних лет. Так, школьники региона успешно сдают ЦТ, выступают на олимпиадах различного уровня, некоторые учебные заведения входят в число лучших в стране.

"В новом учебном году обратим внимание на преподавание математики. Контрольные работы министерства показали, что в этом направлении есть вопросы", - отметил Александр Сонгин. Ориентировали педагогов и на более активную работу в интернете. Перед каждой школой поставлена задача не просто поддерживать собственный сайт, но и заниматься соцсетями. Сегодня это одна из возможностей оперативно донести информацию и до детей, и до их родителей.

В этом году в учреждения образования области прибудут свыше 660 молодых специалистов. Задача школьных коллективов и местных властей - создать для таких работников достойные бытовые условия.

В регионе сегодня дефицит учителей физики и математики. Эту проблему решают привлечением не только молодых кадров, но и тех, кто находится на пенсии. Важно, чтобы опытные педагоги поддерживали начинающих.-0-