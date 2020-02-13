Две новые специальности появятся в Барановичском университете

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском государственном университете этим летом начнется набор по двум новым специальностям, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Татьяна Герасимович.

На инженерном факультете с нового учебного года начнут подготовку по специальности "производство изделий на основе трехмерных технологий". Абитуриентам в качестве вступительных испытаний нужно будет сдать централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку, математике и физике. Срок обучения на дневной форме составит четыре года. Выпускникам присвоят квалификацию "инженер".

"Открытие этой специальности удовлетворит потребности республики и региона в высококвалифицированных кадрах инженерного профиля. Их обучение будет ориентировано на конструкторскую, технологическую и инжиниринговую деятельность в области 3D-технологий в машино- и приборостроении", - отметила Татьяна Герасимович.

Такой же срок обучения и по специальности "русский язык и литература. Иностранный язык (английский)" на факультете славянских и германских языков. Поступающим нужно будет написать ЦТ по русскому и английскому языкам, в университете они еще сдадут внутренний экзамен по русской литературе. Студенты, которые освоят программу курса, получат квалификацию преподавателя.

Кроме того, в новом учебном году в БарГУ возобновят подготовку кадров на факультете экономики и права по специальности "экономика и организация производства". Для поступления необходимы результаты централизованного тестирования по русскому или белорусскому языку, математике, иностранному языку.

О новых и уже существующих специальностях более подробно абитуриенты смогут узнать во время Дня открытых дверей, который пройдет в Барановичском университете 22 февраля. Молодые люди смогут пообщаться с ректором, деканами и преподавателями факультетов, узнать подробности приемной кампании. Для будущих студентов организуют открытые занятия, мастер-классы, экскурсию по университету.

На четырех факультетах барановичского вуза обучаются более 3,2 тыс. студентов, в том числе иностранцы.-0-