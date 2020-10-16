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16 октября 2020, 15:22

Две областные стройки, БелАЭС и спасение на водах - в Гомеле подвели итоги трудового семестра - 2020

Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 3,5 тыс. молодых людей Гомельской области были трудоустроены в третьем трудовом семестре - 2020. Об этом шла речь на церемонии подведения итогов и награждения отличников минувшего трудового лета, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в этом году трудовой семестр объединил 3481 человека. В отрядах были задействованы 2943 бойца, индивидуально трудоустроены 538 человек. Гомельский областной штаб сформировал около 240 студенческих отрядов различного профиля.

Ребят, которые достойно сдали трудовой экзамен, чествовали в общественно-культурном центре.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поблагодарил ребят за активную позицию, плодотворную работу и вклад в создание социально важных объектов. Особо он отметил помощь молодежи при создании мемориала на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Губернатор анонсировал еще один масштабный проект, в который также будет вовлечена молодежь. Речь о создании мемориала в честь партизанского движения в регионе. Есть также интересные задумки совместно с Гомельским дворцово-парковым ансамблем. "Каждое поколение должно оставить после себя след. Наши деды и прадеды сражались за наше будущее, мы должны сохранить память о них. Тем более что с каждым годом все меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны. Своим примером мы должны закалять волю современников", - подчеркнул он.

Также поздравила ребят председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич. Она вспомнила историю студотрядовского движения, рассказала, как престижно было попасть в эти дружные ряды в советское время. "Рада, что и сейчас это направление востребовано у молодежи. Очень благодарна предприятиям, которые сотрудничают с молодежным союзом и дают возможность парням и девушкам заработать немного свободных денег", - отметила она.

Среди новшеств третьего трудового семестра - участие ребят в производственном трудовом проекте "Атлант 2020". В Гомельской области было сформировано четыре студенческих отряда.

Поработали студенты и на Всебелорусской молодежной стройке. Студотряд "Чемпионы" имени Героя Советского Союза Федора Кухарева, состоявший из 10 бойцов БелГУТа, выезжал на строительство Белорусской атомной электростанции и объектов социальной инфраструктуры Островца.

В этом году областными молодежными стройками были объявлены возведение школы в микрорайоне №21 Гомеля и реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

Студотрядовское движение по праву является одним из приоритетных направлений деятельности БРСМ, считает лидер союза молодежи области Вероника Гудкова.

Названы лучшие командиры, комиссары, отряды и штабы, а также наниматели юго-восточного региона. Лучшим признан стройотряд "Полесье" имени Героя Советского Союза Г.К.Денисенко.

Ребята из БелГУТа трудились в составе ОАО "ДСТ №2". Его командир Никита Петрушенко стал лучшим командиром строительного отряда, звания лучшего комиссара удостоен Алексей Бутько из команды "Вертолет", задействованной в ОАО "Лельчицкая ПМК-103".

В сельскохозяйственном профиле отмечены "Синпольцы" из Лельчицкого района. Лучшим командиром сельскохозяйственного отряда стала Елена Капкова из студотряда "Лидер" имени Героя Советского Союза В.С.Оськина (Новобелицкий райком БРСМ). Ее коллега по отряду Назар Заостровский признан лучшим комиссаром в агросекторе. Они трудились в фермерском хозяйстве "АгроБелСад".

Лучший сервисный отряд по итогам семестра - "Спасатели" имени Н.Н.Силина. Ребята из ГГУ имени Ф.Скорины работали в Гомельской областной организации ОСВОД. Лучший командир среди профильных отрядов - Алина Романдовская (отряд "Импульс" имени Героя Советского Союза М.В.Барташова, работавший на ОАО "Жлобинская швейная фабрика"). Лучший комиссар сервисного отряда - студент ГГТУ имени П.О.Сухого Илья Лемешев из отряда "СУ-27" имени Героя Советского Союза Ф.К.Коврова.

Всего на церемонии отметили более 40 участников студотрядовского движения.

Бойцы студенческих отрядов прошлых лет посетили выставку достижений, отражающих развитие этого молодежного движения за последнее 15 лет.

Более 100 студотрядовцев и гостей мероприятия почтут память комсомольцев, которые сражались за мир и свободу во время Великой Отечественной войны. Мирный митинг пройдет у памятника героям-комсомольцам. Праздничный день продолжит торжественное собрание и концерт, посвященные 100-летию ЛКСМБ. Участниками мероприятий станут заслуженные люди региона, представители власти, активисты и лидеры молодежного движения области, ветераны ЛКСМБ разных лет, которым есть что рассказать молодежи о своей комсомольской молодости.-0-

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