Две организации Минска освобождено от земельного налога на участки с бывшими казармами

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные депутаты согласились освободить некоторые государственные организации в 2022-2026 годах от земельного налога. Соответствующее решение принято на 31-й сессии Мингорсовета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет об организациях, в хозяйственном ведении которых находятся объекты, включенные в перечень неиспользуемых или непригодных для эксплуатации объектов бывших военных городков. Земельные участки, на которых находятся такие объекты, не будут облагаться земельным налогом в течение пяти лет. Это сделано для того, чтобы снять с госорганизаций финансовую нагрузку по содержанию таких объектов.

В частности, послабления получили ЖРЭО №2 Фрунзенского района (на капитальные строения по ул. М.Лынькова, 111Г и 111Д) и КУП "Минские городские общежития" (на строения по ул. Карвата, 74).

На ул. М.Лынькова размещены казармы 1937 и 1952 годов постройки в непригодном состоянии, без коммуникации (у первого здания еще повреждена кровля, второе сильно пострадало от огня). На ул. Карвата также размещена бывшая казарма 1970 года постройки, выведенная из хозоборота два года назад.

Ежегодное прогнозное уменьшение поступлений в бюджет от земельного налога из-за принятия данного решения составит от Br49,4 тыс. в 2022 году до Br60 тыс. в 2026-м.-0-