14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две школы и детский сад построят во Фрунзенском районе Минска в 2019 году. О планах по развитию социальной инфраструктуры сообщил журналистам глава администрации района Артем Цуран, который провел рабочую встречу по вводу в эксплуатацию комплекса игровых видов спорта по ул. Бурдейного, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Район развивается, мы периодически вводим социальные объекты в эксплуатацию. Так, в 2019 году откроется школа в Сухарево, завершится строительство школы в Каменной Горке-3 - единственном районе Каменной Горки, где еще нет учреждений среднего образования. Также в планах ввод детского сада в микрорайоне Домбровка", - рассказал Артем Цуран.

Уделяется внимание и развитию системы медицинского обслуживания: начнется строительство детской поликлиники в микрорайоне Сухарево и реконструкция 20-й городской поликлиники. Работы завершатся не раньше 2020 года.

В сфере физкультуры и спорта за средства бюджета возводятся крытые теннисные корты на ул. Жудро, которые будут находиться в ведении городского центра олимпийской подготовки, проектируется многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс типа ФОК "Мандарин" на пересечении ул. Казимировская - Неманская. Из проектов, которые реализуют частные компании, Артем Цуран назвал строительство торгово-развлекательного комплекса с ледовой ареной на пересечении ул. Каменногорской - Казимировской, продолжается реконструкция стадиона "Динамо-Юни" в микрорайоне Кунцевщина, где в следующем году появятся трибуны.-0-