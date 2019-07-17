Две школы и два детских сада откроют в Гродненской области к новому учебному году

17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году в Гродненской области введут в эксплуатацию две школы, два детских сада и дом детского творчества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В спальном районе Ольшанка заканчивается строительство школы с бассейном на более чем 1 тыс. учеников. Также в августе запланирован ввод в эксплуатацию нескольких объектов в Островце: школа на 765 учеников, детский сад на 230 мест, а также дом детского творчества.

"Еще один детский сад, как планируется, в ноябре будет сдан в Лиде. В регионе все дети трехлетнего возраста обеспечены местами в детских садах, но не всегда в шаговой доступности. Поэтому будет продолжена практика создания дополнительных мест в садах за счет вывода первых классов из учреждений дошкольного образования, реконструкции имеющихся площадей, возобновления, оптимизации и уплотнения групп. В 2019/2020 учебном году будет создано более 400 мест", - рассказали в главном управлении образования.

Для подготовки к новому учебному году и устранения замечаний санитарной службы во всех учреждениях образования области ведутся текущие ремонты. Сейчас продолжается капитальный ремонт в восьми школах. В семи из них работы будут завершены до начала учебного года. В частности, в СШ №1 Скиделя реконструируют пищеблок и обеденный зал, пристроят спортивный зал. Завершится капитальный ремонт здания с тепловой модернизацией фасада СШ №2 в Волковыске. В Кореличской СШ №2 модернизируют пищеблок и учебные кабинеты. Кроме того, к началу учебного года запланировано проведение капитального и текущего ремонта более чем 20 пищеблоков.

В области на начало учебного года будут функционировать 796 учреждений образования, в том числе 329 школ. За парты сядут свыше 114 тыс. школьников, из них свыше 12 тыс. первоклассников. Образовательный процесс будут обеспечивать около 23 тыс. педагогических работников. До начала учебного года планируется прибытие около 700 молодых специалистов.-0-