Две станции обезжелезивания откроют в Калинковичском районе

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Две станции обезжелезивания откроют сегодня в агрогородках Калинковичского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА на КУП "Коммунальник Калинковичский".

Новые объекты вводят в Липове и Крюковичах. На их строительство были выделены средства из республиканского и областного бюджетов. На возведение станции в Липове направлено Br170 тыс. "При этом наши специалисты собственными силами выполнили работы по устройству фундамента и отмостки, благоустроили объект, что позволило сэкономить Br37,8 тыс. Объем финансирования станции обезжелезивания в Крюковичах - Br175 тыс. Также собственными силами проведено электроснабжение и благоустройство объекта, сделана отмостка. Экономия составила Br87,26 тыс.", - рассказали на предприятии.

В агрогородке Липов проживают 730 человек, услугой централизованного водоснабжения пользуются 597 потребителей. Численность населения агрогородка Крюковичи - 427 человек, 342 из которых - потребители услуги.

Станции обезжелезивания построены по подпрограмме "Чистая вода" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. В Гомельской области продолжают работу в этом направлении.-0-