Две станции обезжелезивания открыли в Гомельском районе

8 июня, Гомельcкий район /Корр. БЕЛТА/. Две станции обезжелезивания открыли сегодня в Гомельском районе - в деревнях Романовичи и Климовка, передает корреспондент БЕЛТА.

Станции обезжелезивания построены по подпрограмме "Чистая вода" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы.

Председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина, заместитель председателя Гомельского райисполкома Денис Забродский, директор КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" Евгений Плескачевский и главный инженер ОАО "ПанСистемИнвест" Николай Белавский во время открытия станции

Директор КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" Евгений Плескачевский на открытии нового объекта в Романовичах рассказал, что до этого в деревне превышение железа в воде было в два-три раза выше нормы. Местные жители не единожды затрагивали этот вопрос в своих обращениях. "Мы пытались чистить сети, промывать, но все это давало кратковременный эффект. Поэтому и возникла необходимость строительства станции обезжелезивания", - пояснил руководитель предприятия.

Во время церемонии открытия.

Производительность станции в Романовичах - 14 куб.м в час. В среднем за месяц здесь будут очищать 5,1 тыс. куб.м. Этого достаточно, чтобы обеспечить чистой водой населенный пункт, к тому же предусмотрен определенный резерв, подчеркнул Евгений Плескачевский.

Слесарь аварийно-восстановительных работ Александр Кейзеров

"Надеюсь, что с введением станции будет гораздо меньше проблем по воде, - поделился житель Романовичей Алексей Соловьев. - Мы уже попробовали воду, ее качество существенно улучшилось. Это даже видно по процессу приготовления пищи - на кухонной посуде нет такой накипи, как прежде".

Новая станция обезжелезивания

Из республиканского и областного бюджетов на строительство станции в Романовичах направлено Br172,5 тыс., в Климовке - Br154,5 тыс. При возведении объектов использовались материалы и оборудование отечественного производства.

Новая станция обезжелезивания

После открытия двух станций более 2 тыс. жителей Гомельского района обеспечены чистой питьевой водой, отвечающей всем санитарно-гигиеническим нормам.

Председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина отметила, что в районе 14 агрогородков и 60 сельских населенных пунктов обеспечены центральным водоснабжением. "Всего на территории района 13 станций обезжелезивания. Ежемесячно мы поднимаем 72 тыс. куб.м воды. Следует отметить, что не везде возможно обеспечить качество питьевой воды. Именно такие современные станции обезжелезивания, которые соответствуют санитарным требованиям, нормам, имеют необходимое техническое оснащение, позволяют доставить потребителю чистую качественную питьевую воду", - подчеркнула она.

Всего по подпрограмме "Чистая вода" в Гомельском районе в этом году запланировано строительство четырех станций обезжелезивания. К сентябрю новые объекты должны появиться в Грабовке и Марковичах. Еще четыре запланированы на будущий год, пять ввели в эксплуатацию в 2019-м.-0-

Фото Сергея Холодилина