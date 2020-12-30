Две станции обезжелезивания открыли в Калинковичском районе

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе сегодня открыли станции обезжелезивания в агрогородках Козловичи и Горбовичи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Строительство станций обезжелезивания стало частью реализации подпрограммы "Чистая вода" государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы.

Как рассказал генеральный директор КУП "Коммунальник Калинковичский" Олег Жигарь, жители агрогородков с вопросом о качестве воды неоднократно обращались в различные инстанции - содержание железа в воде превышало нормативные значения в два-три раза. Ввод станций позволяет обеспечить питьевой водой должного качества 260 жителей Козловичей и свыше 430 человек в Горбовичах и деревне Турцевичи.

Оборудование способно очищать 12 кубов воды в час на станции в Козловичах и 15 - в Горбовичах.

По словам гендиректора, при строительстве работники КУП "Коммунальник Калинковичский" хозспособом сделали работы по электроснабжению, отмостки, ограждения и благоустроили объекты. В результате удалось сэкономить более Br23 тыс. бюджетных средств.

Всего в этом году в Калинковичском районе построили семь станций обезжелезивания при изначальном плане пять. Разрабатывается проектная документация и на следующий год.-0-