Две закрытые платные парковки появятся в 2021 году в центре Минска

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две закрытые платные парковки появятся в текущем году в центре Минска. Об этом рассказал директор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Канаш, передает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"В этом году планируется ввести в эксплуатацию закрытую платную парковку на ул. Кирова на 90 машин, а также на ул. Замковой на 250 автомобилей", - рассказал Александр Канаш.

Также на обустроенных платных парковках столицы намечено модернизировать существующие паркоматы. Их оборудуют современными бесконтактными терминалами - такая система оплаты проезда уже появилась на парковке в Верхнем городе.

Исходя из запроса жителей на услуги по хранению двухколесного транспорта на стоянках Минска также планируют обустроить 20 велогаражей. Сейчас на автостоянках столицы функционирует 47 велогаражей, которые суммарно вмещают 1,4 тыс. велосипедов. Эти объекты заполнены на 90%.

По словам председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, предприятие "Гаражи, автостоянки и парковки" недостаточно активно расширяет зону платной парковки в центральной части столицы, поэтому глава города потребовал внести предложения по развитию этого направления в работе объединения.-0-