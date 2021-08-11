Две женские команды составят конкуренцию мужчинам на фестивале "Споровские сенокосы"

11 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Агроэкофестиваль "Споровские сенокосы-2021" пройдет 14 августа в деревне Высокое Березовского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор республиканского биологического заказника "Споровский" Вадим Протасевич.

Главное событие экологического форума - чемпионат по ручному сенокошению, который пройдет в 14-й раз. Для участия в соревнованиях зарегистрировались 22 команды. По словам директора заказника, представлена практически вся Беларусь - от Витебска до Бреста. В том числе заявки подали две женские команды - из Березинского заповедника и агрогородка Стригинь Березовского района.

Условиями состязаний никаких послаблений для прекрасного пола не предусмотрено: наравне с мужчинами они должны будут быстро и качественно прокосить полосу шириной 3 м и длиной 100 м (высота скашивания не более 75 мм). По итогам командного первенства лучшие косцы стартуют в личном зачете на 100-метровой дистанции с шириной прокоса 1,5 м.

"Чемпионат по кошению проводится не только для забавы, но и для спасения Споровского болота и вертлявой камышевки, которая там живет. Этот вид не только включен в национальную Красную книгу, но и имеет статус глобально угрожаемого. Если болото зарастает, она перестает гнездиться в этой местности. Поэтому даже малая доля скошенной во время соревнований болотной растительности позволит каждому участнику внести свой посильный вклад в сохранение биоразнообразия этой уникальной территории", - отметил Вадим Прокопович.

Неотъемлемой частью фестиваля уже стал футбол на болоте. Эти необычные состязания пройдут в седьмой раз. Заявки на участие подали 10 команд. Также впервые на "Споровских сенокосах" состоится турнир по игре в городки.

В целом гостей и участников ждет насыщенная, разнообразная программа. Желающие смогут поучаствовать в работе станции кольцевания птиц, пройтись по открытой в начале лета экологической тропе "В краю вертлявой камышевки", поучиться плетению лаптей и приготовлению травяных сборов, полетать на мотодельтаплане. Будут работать большая детская площадка, выставка-продажа сувенирной продукции. Запланированы выступления местных творческих коллективов и праздничный концерт народного вокально-хореографического казачьего ансамбля "Батька Атаман".

В рамках фестиваля состоится презентация деятельности местных инициатив развития проекта ЕС "Ландшафтно-ориентированное развитие сельских территорий долины реки Ясельда при участии местного населения", реализуемого Березовским райисполкомом, а также инициативы "Создание и развитие центра поддержки агроэкопредпринимательства" проекта ЕС-ПРООН "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь".-0-