Движение автобусов по маршруту №73 в Минске возобновлено

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за снегопада останавливалось движение автобусов по маршруту №73, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минсктранса".

С 9.21 в связи со сложными погодными условиями на ул.Мястровская было остановлено движение автобусов на маршруте №73. В обоих направления транспорт был вынужден двигаться в объезд.

Сейчас движение по маршруту возобновлено.

В столице снег идет уже второй день, сегодня из-за него значительно осложнилась транспортная обстановка. С утра на дорогах были заторы и аварии. Затруднения наблюдались в районе улиц Якуба Коласа, Орловской, Ленина, Ульяновской, а также на проспекте Победителей. Из-за ДТП останавливались троллейбусы четырех маршрутов - №№ 14, 47, 54 и 58.

Вместе с тем сейчас перегрузки в автомобильном трафике не наблюдается. Сервис "Яндекс. Пробки" показывает 3-балльные заторы.-0-