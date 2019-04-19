Движение через речной пункт пропуска "Лесная-Рудавка" на Августовском канале возобновляется с 1 мая

В пункте пропуска "Лесная-Рудавка". Фото из архива

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С 1 мая возобновляется движение через речной пункт пропуска "Лесная-Рудавка" на белорусско-польской границе, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Сезонный пункт пропуска, расположенный на уникальном гидротехническом сооружении двух стран, пользуется у туристов популярностью

"В прошлом году туристический поток здесь возрос по сравнению с 2017 годом на 18%", - сообщили в Гродненской региональной таможне. Границу в 2018 году пересекли свыше 3 тыс. человек. Около 40% туристов перемещались на велосипедах, еще 10% - водным транспортом, около половины следовали пешим порядком.

Свыше 60% от тех, кто воспользовался пунктом пропуска "Лесная-Рудавка", - безвизовые туристы. Парк "Августовский канал", Гродно и Гродненский район иностранцы имеют право посещать без визы на срок до 10 суток.

Работать пункт пропуска "Лесная-Рудавка" будет ежедневно с 8 до 20 часов по 1 октября.-0-