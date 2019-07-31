Движение городского транспорта 1 августа изменится из-за ремонта путепровода на МКАД

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением монтажных работ на путепроводе МКАД через ул. Ф.Скорины вносятся изменения в работу пассажирского транспорта 1 августа, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".
Изменения буду действовать с 05.00 до 14.00.
В этот период автобусы маршрутов №№25, 64, 145С, 1280-ТК от ул. Филимонова поедут по ул. Ф.Скорины, направо на МКАД с разворотом под путепроводом в районе поселка Липки, затем по ул. Купревича и далее по маршрутам. А в обратном направлении - с ул. Купревича направо на МКАД с разворотом на транспортной развязке с пр. Независимости, затем по ул. Ф.Скорины и далее по маршрутам.
Движение автобусов маршрута №34 организуется в направлении конечного пункта "пер. Липковский" без изменений, от поселка Липки - по МКАД, пр. Независимости и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "РНПЦ неврологии и нейрохирургии" по МКАД (за перекрестком с ул. Купревича), "ст.м. Борисовский тракт", "ст.м. Восток".
Автобусы №1218-ТК с ул. Купревича проследуют направо на МКАД с разворотом на транспортной развязке с пр. Независимости и далее по МКАД по маршруту, в обратном направлении - без изменений.-0-
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