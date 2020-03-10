Движение грузовиков в "Каменном Логе" затруднено из-за работ на литовской стороне

10 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" из-за обновления программного обеспечения на литовской стороне затруднено движение грузового транспорта, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По информации литовской таможенной службы, сегодня с 11.00 до 15.00 (ориентировочно) по белорусскому времени в пункте пропуска "Мядининкай" проходит обновление программных продуктов. В связи с этим движение грузового транспорта на этом участке белорусско-литовской границы затруднено.

Перевозчиков и водителей просят учитывать данную информацию.-0-