Движение на 16-м км внешнего кольца МКАД временно ограничат

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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня временно ограничат движение на 16-м км внешнего кольца МКАД. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"Сегодня с 12.00 до 13.00 на 16-м км внешнего кольца МКАД запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение", - рассказали в СК.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-