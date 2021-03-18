Движение на 24-м км внутреннего кольца МКАД сегодня временно ограничат

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на 24-м км внутреннего кольца МКАД будет ограничено. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня с 11.00 до 12.00 на 24-м км внутреннего кольца МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение в направлении улицы Наполеона Орды", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-