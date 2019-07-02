Движение на части проспекта Машерова сегодня вечером будет ограничено

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей будет закрыто сегодня вечером на время репетиций праздничного концерта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с проведением репетиций праздничного концерта "Наши песни - наша жизнь", по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей 2 июля с 21.00 до 1.00 3 июля будет ограничено движение транспорта", - проинформировали в ГАИ.
Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
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