Движение на части проспекта Машерова сегодня вечером будет ограничено

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей будет закрыто сегодня вечером на время репетиций праздничного концерта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с проведением репетиций праздничного концерта "Наши песни - наша жизнь", по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей 2 июля с 21.00 до 1.00 3 июля будет ограничено движение транспорта", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-