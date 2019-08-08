Движение на части трассы М1 в Столбцовском районе временно ограничат 9 августа

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы М1 в Столбцовском районе ограничат на два часа 9 августа, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"На съезде с трассы М1 на автодорогу Р11 вблизи д.Новая Веска Столбцовского района 9 августа с 11.00 до 13.00 будет временно ограничено движение всех видов транспорта во всех направлениях. Сделано это будет в связи с проведением следственного эксперимента", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-