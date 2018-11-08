Движение на части трассы М3 ограничат вблизи Раубичей

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На части автодороги М3 Минск - Витебск в Минском районе сегодня будет ограничено движение, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Сегодня с 14.00 до 15.30 на 27-м км трассы М3 вблизи д.Раубичи запланировано проведение следственного эксперимента. Он будет проведен для того, чтобы установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на данном участке дороги, - проинформировала Татьяна Белоног. - В указанный период времени будет ограничено движение в направлении Минска".

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-