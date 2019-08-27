Движение на части трассы М3 под Минском будет временно ограничено 28 августа

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы Минск - Витебск в Минском районе будет временно ограничено 28 августа, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"С 11.00 до 13.00 на 28-м км автодороги М3 Минск - Витебск в Минском районе на время проведения следственного эксперимента движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено в направлении Минска. Следственный эксперимент проводится для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-