20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы М4 под Минском ограничат поздним вечером на время следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"На 19-м км автодороги М4 Минск - Могилев на территории Минского района 20 мая с 23.00 до 00.00 запланировано проведение следственного эксперимента. Делается это для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на данном участке дороги", - рассказала Татьяна Белоног. В это время будет ограничено движение в направлении Минска.

Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-