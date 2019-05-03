Движение на части трассы М6 под Минском сегодня вечером ограничат

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение сегодня вечером временно ограничат на части трассы М6 под Минском в связи со следственным экспериментом. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног.
"С 21.00 до 22.30 на 12-м км автодороги Минск - Гродно вблизи д. Тарасово Минского района запланировано проведение следственного эксперимента. В указанный период времени будет ограничено движение транспортных средств на данном участке в обоих направлениях", - проинформировала Татьяна Белоног.
Эксперимент проводится для установления обстоятельств аварии, произошедшей на этом участке дороги. Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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