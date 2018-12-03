Движение на части трассы М6 под Минском временно ограничат 4 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы М6 в Минском районе временно ограничат 4 декабря из-за следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног.
Проведение эксперимента запланировано с 11.30 до 13.00 на 14-м км автодороги вблизи д.Дегтяревка. Будет ограничено движение транспорта в направлении Минска.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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