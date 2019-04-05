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Движение на части трассы М6 в Минском районе временно ограничат 6 апреля

Регионы 05.04.2019 | 15:05

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы М6 в Минском районе ограничат 6 апреля на время проведения следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"На 14-м км автодороги М6 Минск-Гродно вблизи деревни Дегтяревка Минского района 6 апреля с 12.00 до 13.00 запланировано проведение следственного эксперимента. Он будет проведен для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на данном участке дороги", - проинформировала Татьяна Белоног.

Будет ограничено движение транспортных средств на этом участке в направлении Гродно. Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-

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Теги
дороги, Минская область, транспорт
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