Движение на части трассы Р23 под Минском ограничат вечером 18 июня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части трассы Р23 под Минском временно ограничат 18 июня из-за следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"На 16-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи в Минском районе 18 июня запланировано проведение повторного осмотра места происшествия по факту ДТП. Движение всех видов транспортных средств будет ограничено в направлении Слуцка с 22.00 до 22.30", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-