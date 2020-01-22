Движение на части ул.Калинина в Минске временно перекроют

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на улице Калинина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сегодня с 12.00 до 14.00 в районе дома №16 на улице Калинина запланировано проведение следственного эксперимента. Правоохранители будут выяснять обстоятельства ДТП, которое случилось на этом отрезке дороги. В указанное время на этом участке будет полностью перекрыто движение.

Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-