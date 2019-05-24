24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части ул.Кирова временно ограничат в Минске 24 и 25 мая из-за репетиции и прохождения шествия. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Мероприятие молодежного патриотического проекта "Летом 44-го..." пройдет 25 мая с 13.00 до 20.00 в сквере на ул.Комсомольской. "Генеральная репетиция мероприятия состоится 24 мая - с 18.00 и до ее окончания будет ограничено движение транспорта по ул. Кирова до пересечения с ул. Ленина. На время шествия 25 мая ограничат движение с 13.00 до 14.00", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция просит граждан учитывать данную информацию при выборе маршрутов движения.-0-
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