Движение на двух участках трассы М3 под Минском будет ограничено сегодня вечером

Фото из архива
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на двух участках трассы М3 Минск - Витебск будет ограничено сегодня вечером на время следственных экспериментов, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Следователями Минского района сегодня вечером, 5 декабря, запланировано проведение двух следственных экспериментов для установления обстоятельств по фактам ДТП. С 17.00 до 19.00 на 9-м км автодороги М3, а с 19.00 до 21.00 на 12-м км трассы вблизи д. Боровляны будет ограничено движение в направлении Витебска", - проинформировали в СК.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-