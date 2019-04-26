Движение на некоторых улицах Минска будет частично ограничено 27-29 апреля

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта на некоторых улицах Минска будет частично ограничено 27-29 апреля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 5.00 27 апреля до 5.00 29 апреля по проспекту Дзержинского от переулка Извозный до площади Богушевича будет частично ограничено движение транспорта.
В ГАИ также отметили, что на выходных может быть затруднен выезд из Минска из-за ремонтных работ с 6-го по 52-й км автодороги М6 Минск - Гродно, где ведется замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На территории Минского и Смолевичского районов ведется капитальный ремонт автодороги Р80 Слобода - Паперня. Во время строительства на некоторых участках организован временный объезд.
Госавтоинспекция просит водителей просит учитывать эту информацию при выборе маршрута, заранее планировать выезд из Минска и въезд в город с учетом интенсивности движения и плотности потока транспортных средств, соблюдать все временные ограничения и аккуратно объезжать направляющие и ограждающие устройства.-0-
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