Движение на некоторых улицах Минска будет частично ограничено 27-29 апреля

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта на некоторых улицах Минска будет частично ограничено 27-29 апреля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 5.00 27 апреля до 5.00 29 апреля по проспекту Дзержинского от переулка Извозный до площади Богушевича будет частично ограничено движение транспорта.

В ГАИ также отметили, что на выходных может быть затруднен выезд из Минска из-за ремонтных работ с 6-го по 52-й км автодороги М6 Минск - Гродно, где ведется замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На территории Минского и Смолевичского районов ведется капитальный ремонт автодороги Р80 Слобода - Паперня. Во время строительства на некоторых участках организован временный объезд.

Госавтоинспекция просит водителей просит учитывать эту информацию при выборе маршрута, заранее планировать выезд из Минска и въезд в город с учетом интенсивности движения и плотности потока транспортных средств, соблюдать все временные ограничения и аккуратно объезжать направляющие и ограждающие устройства.-0-