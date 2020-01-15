Движение на перекрестке улиц Брыля и Острожских в Минске ограничат сегодня с 20.30 до 22.30

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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на перекрестке улиц Брыля и Острожских в Минске будет ограничено сегодня вечером. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
С 20.30 до 22.30 пройдет следственный эксперимент для установления обстоятельств ДТП. "В указанный период времени будет ограничено движение на данном участке в двух направлениях", - обращают внимание в СК.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-