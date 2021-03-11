Движение на перекрестке улиц Казимировской и Каменногорской в Минске временно ограничат

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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будет ограничено движение на перекрестке улиц Казимировской и Каменногорской, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Сегодня с 14.00 до 16.00 на перекрестке улиц Казимировской и Каменногорской запланирован следственный эксперимент с целью установления обстоятельств ДТП на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение на данном участке", - рассказали в СК.
Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-