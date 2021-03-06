Движение на проспекте Рокоссовского в Минске временно ограничат

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня днем будет ограничено движение на проспекте Рокоссовского, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

"Сегодня с 12.00 до 14.00 вблизи дома 150а на проспекте Рокоссовского в Минске запланирован следственный эксперимент, чтобы установить обстоятельства ДТП, которое случилось на этом участке дороги. В связи с этим будет ограничено движение в направлении улицы Малинина", - говорится в сообщении.

Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-