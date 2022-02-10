10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на путепроводе над улицей Немига откроют в Минске предстоящей ночью. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает БЕЛТА.

"Работы по восстановлению обрушившегося 8 января 2021 года путепровода над улицей Немига завершены, и уже сегодня ночью откроют движение всех видов транспорта, включая общественный, на участках, где вводились ограничения, - отмечают в ведомстве. - Одновременно организация дорожного движения со светофорным регулированием для транспортных средств будет восстановлена в полном объеме".

В ГАИ также обращают внимание, что движение транспортных средств налево с улицы Немига на проспект Победителей будет осуществляться в регулируемом режиме дополнительной секцией. Кроме того, принято решение об упразднении регулируемого пешеходного перехода на пересечении проспекта Независимости с улицей Городской Вал.-0-

Движение общественного транспорта в районе моста на Немиге возобновится 11 февраля