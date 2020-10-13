Движение на развязке пр.Победителей и ул.Орловской в Минске откроют в ночь на 19 октября

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в районе путепровода на развязке пр.Победителей и ул.Орловской завершаются ремонтные работы. В ночь с 18 на 19 октября там пустят движение транспорта, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ГП "Гордорстрой" Александр Ярошик.

В балках путепровода был обнаружен небольшой прогиб, поэтому было решено провести реконструкцию. В июле этого года здесь начался масштабный ремонт с полной заменой мостового перехода и изменением схемы движения на развязке.

"Сейчас работы уже завершаются, идет финальная стадия, в том числе установка светодиодных светильников. В ночь с воскресенья на понедельник пустим движение, оно вернется к первоначальной схеме, которая была до ремонта, - сказал Александр Ярошик. - Справились мы практически на месяц раньше - планировали сдать в ноябре".

Строителям останется только устранить различные элементы - островки, разрывы, проезды через зеленые зоны, которые были устроены, чтобы работала временная схема движения на период ремонта.

Путепровод на пересечении улицы Орловской и проспекта Победителей построен в 1978 году. До реконструкции сооружение состояло из трех пролетов и четырех опор, все их демонтировали и заменили новыми. Теперь опор пять, соответственно изменилась длина пролетов. Вместо 42 использовано 72 балки. Ширина путепровода осталась прежней - 60 м. Сохранилось на развязке и велодвижение.-0-