Движение на съезде с трассы М3 под Минском временно ограничат

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на съезде с трассы Минск-Витебск (проезжая часть на Витебск) временно ограничат 22 августа, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Движение будет ограничено с 11.00 до 13.00 в направлении автодороги Колодищи-Заславль вблизи АЗС "А-100" около деревни Боровая Минского района. В это время здесь запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, которое произошло на данном участке дороги.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-