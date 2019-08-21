Движение на съезде с трассы Минск-Витебск временно ограничат 22 августа

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на съезде с трассы Минск-Витебск (проезжая часть на Витебск) временно ограничат 22 августа, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Движение будет ограничено с 11.00 до 13.00 в направлении автодороги Колодищи-Заславль вблизи АЗС "А-100" около деревни Боровая Минского района. В это время здесь запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, которое произошло на данном участке дороги.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом этой информации.-0-
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