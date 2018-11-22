Движение на трассе Р23 в Минском районе будет временно ограничено

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 16-м км автодороги Р23 Минск - Слуцк - Микашевичи с 16.00 до 18.00 запланировано проведение следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Движение всех видов транспортных средств на данном участке дороги временно будет ограничено в направлении Слуцка", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-