Движение на трассе в районе Сеницы вечером временно ограничат

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня с 20.00 до 21.00 на 12-м км автодороги Минск - Микашевичи вблизи аг. Сеница будет ограничено движение в направлении Минска, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
На этом участке запланировано проведение следственных действий, чтобы установить обстоятельства ДТП.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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