Движение на участках дорог М10 и Р8 изменят из-за ремонта

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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организацию дорожного движения на участках дорог М10 и Р8 изменят из-за ремонта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства транспорта и коммуникаций.
"РУП "Минскавтодор-Центр" информирует, что в сентябре 2021 года изменяется организация дорожного движения на участке автомобильной дороги М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин на 189-м км и на участке автомобильной дороги Р8 Лунинец - Пинск на 48-м км в связи с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении.
В ведомстве принесли извинения за причиненные неудобства и просят заранее планировать маршрут поездки.-0-