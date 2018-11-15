Движение на участках дороги М1 будет ограничено 15 и 16 ноября

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственные экперименты пройдут 15 и 16 ноября на участках автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ, в связи с чем движение транспорта будет ограничено, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сегодня следственный эксперимент пройдет с 17.30 до 18.30 на 287-м километре возле деревни Стецки Столбцовского района в направлении Минска. На 16 ноября он запланирован на 318-м километре вблизи Дзержинска в направлении Бреста с 12.00 до 13.00 . Татьяна Белоног пояснила, что следственные эксперименты пройдут, чтобы установить обстоятельства ДТП, произошедших на этих участках.

Следователи предупреждают, что на время экспериментов движение транспортных средств будет ограничено, и просят автомобилистов планировать маршрут с учетом этой информации.-0-