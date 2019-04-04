Движение на участках некоторых улиц в Минске закрывается 6-10 апреля

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 6 апреля закрывается движение на участках улиц Уманская, Аэродромная, К.Цеткин. Общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, на ул. Уманской работы будут проводиться от ул. Железнодорожной до пр. Дзержинского в выходные. В связи с этим вносятся изменения в трассы автобусов №57, 90, 166, троллейбусов №31, 47, 63.

Асфальтирование улицы Аэродромная предусмотрено по четной стороне 6-8 апреля, 9-10 апреля по нечетной стороне. По-новому будут ходить автобусы №4, 65, 93, 198Э, маршрутки № 1146-ТК, 1346-ТК. Разворот подвижного состава переносится на транспортную развязку ул. Маяковского-Денисовская.

По ул. К.Цеткин на участке от ул. Короля до ул. К.Либкнехта движение ограничивается 6-7 апреля. Троллейбусы №4 со стороны ДС "Одоевского" будут ходить до разворотного кольца на ул. Городской Вал, троллейбусные маршруты №7 и 44 отменяются. Организуются временные автобусы №907 "ДС Сухарево-5 - Вокзал", №944 "Запад-3 - Вокзал" по действующим трассам троллейбусных маршрутов №7, 44 с изменением на участке от ул. Гусовского до ул. Бобруйской.

На один день 6 апреля закрывается движение всех видов транспорта по четной стороне ул. К.Цеткин, 7 апреля - по нечетной стороне. Изменятся трассы автобусов и маршруток №46, 78, 907, 944, 151Э, 190Э, 499-ТК, 1109-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК.

Подробная информация об изменениях в работе транспорта размещена на сайтах ГУ "Столичный транспорт и связь" и "Минсктранса".-0-