Движение на участках пр.Победителей в Минске сегодня ограничат

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение всех видов транспорта на некоторых участках проспекта Победителей в Минске сегодня с 10.00 до 15.00 будет ограничено, сообщили БЕЛТА в ГАИ Минска.
Ограничение введут в связи с передвижением по городу зарубежных делегаций.
В ГАИ просят учитывать эту информацию при выборе маршрута и способа передвижения.-0-
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