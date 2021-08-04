Движение на участке автодороги Н8940 в Минском районе временно ограничат 5 августа

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке автодороги Н8940 в Минском районе 5 августа временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"5 августа с 11.00 до 13.00 на 2-м км автодороги Н8940 Заславль - Кирши - Новое Поле вблизи поворота на д.Кирши запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на этом участке будет временно ограничено в обоих направлениях", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом этой информации.-0-