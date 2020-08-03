Движение на участке автодороги Р58 сегодня временно ограничат

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке автодороги Р58 временно ограничат сегодня с 13.00 до 16.00. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Движение будет ограничено на 22-м и 26-м км автодороги Минск-Калачи-Мядель вблизи деревень Комсомолец и Лесины Минского района в обоих направлениях. Здесь будет проводиться следственный эксперимент.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-